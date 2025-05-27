Трампа заподозрили в желании оставить урегулирование конфликта на Украине

По словам источника в дипломатических кругах, американский лидер публично повторил заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить урегулирование.

Автор публикации также пишет, что после разговора с Путиным Трамп категорично заявил, что не собирается вводить антироссийские санкции и оказывать давление на Москву.

Ранее сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о возможности масштабных санкций против России, утверждая, что это может повлиять на Москву. Однако эксперты считают, что его слова адресованы не столько Кремлю, сколько американскому президенту.