Власти Соединенных Штатов постоянно ввязываются в авантюры, которые затем проигрываются противнику. Это началось еще с Вьетнама.

По мнению Саагара Энджети, американские власти потерпели крах на Украине. Они влили в Киев десятки миллиардов долларов, в боевых действиях погибли сотни тысяч людей, и это весь итог усилий Вашингтона.

«Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», - указал он в видеоролике, который был выпущен программой Breaking Points.

Обозреватель считает, что все усилия Америки увенчались катастрофой. Мало того, за счет украинского конфликта стал слабее и блок НАТО, который истратил свои запасы вооружений.