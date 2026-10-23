Поздняя диагностика: В Томской области растет число тяжелых случаев рака

В Томской области колоректальный рак занял первое место по частоте выявления среди всех онкологических патологий. По данным регионального департамента здравоохранения, ключевой проблемой остается запоздалое обращение жителей за медицинской помощью. Главный внештатный онколог ведомства Лидия Пикалова подчеркнула, что лечение на поздних стадиях крайне затруднено, в то время как ранняя диагностика — в частности, прохождение анализа кала на скрытую кровь в рамках медосмотров — позволяет полностью контролировать заболевание. Об этом сообщает Аиф-Томск.