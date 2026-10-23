Поздняя диагностика: В Томской области растет число тяжелых случаев рака

Аиф-Томск: выявить признаки опухоли толстой кишки помогает профилактика

Общество

В Томской области колоректальный рак занял первое место по частоте выявления среди всех онкологических патологий. По данным регионального департамента здравоохранения, ключевой проблемой остается запоздалое обращение жителей за медицинской помощью. Главный внештатный онколог ведомства Лидия Пикалова подчеркнула, что лечение на поздних стадиях крайне затруднено, в то время как ранняя диагностика — в частности, прохождение анализа кала на скрытую кровь в рамках медосмотров — позволяет полностью контролировать заболевание. Об этом сообщает Аиф-Томск.

Статистика онкозаболеваемости и рекомендации томичам

  • Эпидемиологическая ситуация:
    • Колоректальный рак вышел на 1-е место по распространенности среди онкопатологий в Томской области;
    • Фиксируется высокий процент поздней обращаемости пациентов к специалистам.
  • Ранняя диагностика и скрининг:
    • Прохождение анализа кала на скрытую кровь в рамках профилактических осмотров и диспансеризации;
    • Ранняя выявление позволяет полностью контролировать болезнь и существенно повышает шансы на выздоровление.
  • Заявление эксперта: главный внештатный онколог Лидия Пикалова отметила, что на поздних стадиях возможности медицины строго ограничены из-за тяжести течения заболевания.

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