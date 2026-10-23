Постоянно мерзнете и хотите сладкого? Врач назвала возможные причины

Постоянная усталость, повышенная чувствительность к холоду и желание есть сладкое осенью могут сигнализировать не только о сезонных изменениях, но и о проблемах со здоровьем. Среди возможных причин — нехватка железа, гипотиреоз и нарушения чувствительности организма к инсулину. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-терапевт и диетолог Светлана Жернова.

Сокращение светового дня действительно влияет на биологические ритмы и уровень энергии. Но если человек спит по 7–9 часов и все равно просыпается уставшим, стоит обратить внимание на другие возможные причины. Например, при гипотиреозе — сниженной функции щитовидной железы — обмен веществ замедляется. Вместе со слабостью могут появляться зябкость, сонливость, проблемы с концентрацией и сухость кожи.

Еще один повод присмотреться к своему состоянию — постоянная тяга к сладкому. Если желание съесть десерт возникает уже через час-два после полноценного приема пищи и сопровождается упадком сил или набором веса, это может указывать на инсулинорезистентность. При этом сама по себе тяга к сладкому не означает, что у человека есть такое нарушение.

Осенью кожа также может становиться суше из-за холодного воздуха и отопления. Если шелушение и чувство стянутости не проходят, несмотря на уход, врач может оценить питание и возможные нарушения в работе организма.

Выпадение волос тоже не всегда связано с сезоном. Небольшое усиление осенью возможно, однако заметное поредение иногда возникает через несколько месяцев после инфекции, сильного стресса, операции или резкого снижения веса.

Жернова советует не объяснять все неприятные симптомы сменой сезона, особенно если они сохраняются или усиливаются. В таких случаях врач оценит состояние в комплексе и при необходимости назначит обследование, чтобы проверить работу щитовидной железы, уровень железа и другие возможные причины недомогания.

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