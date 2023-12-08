Журналист рассказал об угрозах шефа Пентагона конгрессменам

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин неприкрыто угрожал местным конгрессменам перспективой отправки их семей на украинский фронт в случае, если те не поддержат запрос американской администрации о пакете новой помощи для Киева. Соответствующее заявление журналист сделал в своих социальных сетях .

В своем посте он передал слова Остина, обращенные конгрессменам в ходе закрытого брифинга в Палате представителей. Как утверждает Карлсон, глава американского ведомства обещал отправить «дядь, кузенов и сыновей» сражаться с российскими солдатами на Украине, если те откажутся поддержать новый пакет помощи.

Данным постом журналиста заинтересовался американский бизнесмен Илон Маск, который спросил у Карлсона, действительно ли Остин говорил такое. В ответ на это, журналист ответил ему, что данная информация была «подтверждена».