Журналиста Красовского госпитализировали

Российского журналиста Антона Красовского госпитализировали, сообщил SHOT со ссылкой на его заявление.

Он сообщил, что причиной госпитализации стала резкая боль в животе. Как пишет SHOT, украинская пресса утверждает, что Красовского отравили. Также, отмечают источники, его состояние ухудшается.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в больницу», – написал Красовский.

Украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на источник в Главном управлении разведки Украины (ГУР) утверждает, что журналист был отравлен, а его сообщения опубликованы не им.

Красовскому 48 лет. С 2020 по 2022 годы занимал должность директора вещания на русском языке телеканала RT. После начала специальной военной операции на Украине журналист попал под санкции 27 стран Европейского союза (ЕС), Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

В декабре 2017 года Красовский сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным.