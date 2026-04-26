«Жужжащая дипломатия». Мелания Трамп установила на Южной лужайке улей в форме Белого дома

На официальном сайте Белого дома появилась информация о том, что супруга действующего президента США Мелания Трамп занялась пчеловодством прямо на территории резиденции.

Первая леди лично участвовала в размещении нового улья, выполненного в миниатюрной копии Белого дома, на Южной лужайке.

Как уточняется в заявлении администрации президента, данный шаг является частью расширения государственной программы по производству меда и развитию пчеловодства. С установкой этого объекта общее количество пчелиных семей, обитающих в резиденции американского лидера, достигло четырех.

