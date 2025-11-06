«Золотой сон наяву». Рабочие при ремонте индийского храма обнаружили 103 древние монеты

В ходе реставрационных работ в одном из индийских храмов рабочим посчастливилось обнаружить уникальную находку.

В штате Тамилнад, в храме Сиван близ города Полур, был обнаружен тайник со 103 золотыми монетами, которые, предположительно, относятся к эпохе Средневековья.

Как сообщает телеканал NDTV, бесценный клад, скрывавшийся в простом глиняном сосуде, нашли еще 3 ноября. Несмотря на то, что точный возраст монет еще предстоит установить в ходе экспертизы, историческую ценность находки сложно переоценить. Храм, где она была сделана, возведен в XIII веке, во времена правления императора Раджараджи Чолы III, когда регионом владела могущественная династия Чола.

На данный момент все артефакты переданы под совместную опеку Налоговой службы и Департамента по делам индуистских религиозных фондов, которые обеспечат их сохранность и всестороннее изучение.

Ранее сообщалось о том, что археологи нашли в Великом Новгороде псалий с драконами возрастом 1000 лет.