Зурабишвили отказалась уходить в отставку, пригрозив и дальше ездить в ЕС и США без спросу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили записала видеообращение, в котором отвергла любой свой уход с поста главы государства. Мало того, политик намерена и дальше кататься с визитами в западные страны, не давая никому отчета.

Напомним, на прошлой неделе правящая грузинская партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» инициировала процедуру импичмента президента, за то, что Зурабишвили ездина в Европу без согласования данных вояжей с правительством. Это по законам Грузии является грубым нарушением законодательства.

«Я никуда не ухожу. Думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке», – сказала Зурабишвили.

Глава Грузии также отметила дословно, что ее высшая президентская конституционная обязанность ездить «везде, куда надо».

К слову, чтобы отстранить Зурабишвили от должности президента Грузии парламенту страны нужно проголосовать за импичмент двумя третями голосов народных избранников.