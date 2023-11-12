Зурабишвили заявила, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

Присоединение Грузии, Украины и Молдавии к Евросоюзу будет «большим взрывом», считает грузинский президент Саломе Зурабишвили.

В интервью французскому каналу LCI политик заявила, она уверенна в том, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз в один день.

«Я думаю, это произойдет одновременно... Это будет новым «большим взрывом», как говорится... Мы — трио: Молдавия, Украина и Грузия», — заявила она.

На вопрос, когда, по ее мнению, это случится, Зурабишвили предпочла уйти от конкретного ответа, витиевато порассуждав, что это якобы произойдет — в 2030 году или что-то вроде того.

Стоит отметить, что ранее Зурабишвили громогласно заявила, что возможное в будущем предоставление Грузии статуса кандидата на членство в ЕС не должно стать для ее государства «брошенной костью».