«Африка получает цифровой толчок». ОАЭ выделяют $1 млрд на проекты искусственного интеллекта
Наследный принц Абу-Даби объявил о миллиардных инвестициях в ИИ для Африки
На полях саммита лидеров «Группы двадцати» в ЮАР наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян анонсировал масштабную инвестиционную программу для африканского континента.
Согласно сообщению Abu Dhabi Media Office, Объединенные Арабские Эмираты направят $1 млрд США на финансирование проектов в сфере искусственного интеллекта.
Как отмечается в пресс-релизе, «в рамках инициативы "Искусственный интеллект для развития" выделяется 1 миллиард долларов США на финансирование проектов в области ИИ в странах Африки с целью поддержки экономического и социального развития».
Эти средства будут направлены на укрепление цифровой инфраструктуры, модернизацию госуслуг и повышение качества жизни. Делегация ОАЭ под руководством наследного принца принимает участие в саммите «двадцатки», который проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге.
