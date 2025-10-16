Американские ученые создали «эликсир молодости» для мужчин

Фото: [ Стенд выездной SNP-лаборатории «Мираторг» на выставке «Золотая осень-2025» в Москве/Медиасток.рф ]

Американские ученые разработали уникальное вещество, способное бороться с признаками старения и улучшать когнитивные и физические функции у мужчин. Эксперимент на мышах показал значительное омоложение организма и увеличение продолжительности жизни. Об этом сообщает ИА « Кулик ».

В эксперименте участвовали мыши, возраст которых соответствовал примерно 75 годам человека. Исследователи вводили самцам сочетание гормона окситоцина и ингибитора определенного типа, что привело к восстановлению клеточных функций, улучшению когнитивных способностей и физической активности.

По данным ученых, терапия увеличила продолжительность жизни мышей на 70%. Омоложение проходило на клеточном уровне, восстанавливая структуру тканей и работу внутренних органов.

Однако препарат пока показал эффективность только для самцов. Исследователи отмечают, что старение мужчин и женщин идет по разным биологическим механизмам, поэтому для самок мышей вещество оказалось малоэффективным.

Специалисты продолжают изучать возможность адаптации терапии для женщин и планируют дальнейшие эксперименты, чтобы понять половые различия в процессе старения и создать универсальное средство против возрастных изменений.

Ранее выяснилось, как место проживания бьет по здоровью головного мозга.