Археологи нашли древнейшие глиняные украшения эпохи палеолита

Международная группа археологов совершила открытие, которое меняет представления о ранней истории человечества, пишет портал planet-today.ru. В Юго-Западной Азии исследователи обнаружили 142 бусины и подвески, изготовленные около 15 тысяч лет назад натуфийскими общинами. Это древнейшее собрание глиняных украшений в регионе.

Находка отодвигает хронологию символического использования глины на несколько тысячелетий — ранее считалось, что люди начали применять ее для ритуальных целей гораздо позже.

Украшения вылеплены из необожженной глины и имеют разнообразную форму: цилиндры, диски, эллипсы. На поверхность нанесен тонкий слой шликера, окрашенного красной охрой — это самый ранний известный пример использования данной техники.

Всего ученые идентифицировали девятнадцать различных типов бусин, многие из которых отсылают к морфологии растений, важных для натуфийской цивилизации. В некоторых изделиях сохранились следы растительных волокон, указывающие на способ их ношения.

Особый интерес представляют пятьдесят отпечатков пальцев, обнаруженных на поверхности предметов. Это первый случай, когда ученые смогли напрямую идентифицировать мастеров, создававших палеолитические украшения.

Отпечатки принадлежат людям разного возраста, что позволяет предположить: изготовление бусин было распространенной практикой, возможно, связанной с обучением и передачей социальных ценностей.

Исследование меняет традиционные представления о происхождении символики на Ближнем Востоке. Глина, как выяснилось, стала средством визуальной коммуникации задолго до того, как из нее начали делать сосуды.

Ученые отмечают, что натуфийцы предстают перед нынешними людьми как новаторы символической культуры, использовавшие глиняные украшения для выражения коллективной идентичности и социальных отношений. Корни неолита, как показывают эти находки, уходят в прошлое гораздо глубже, чем считалось ранее.

