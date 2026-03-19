В озере у плотины Дикле в Турции обнаружили 2400-летние сооружения

В озере, образованном плотиной Дикле на юго-востоке Турции, водолазы местной жандармерии обнаружили уникальные сооружения, возраст которых оценивается примерно в 2400 лет, пишет портал Planet-today.ru. Среди находок — гробница пророка Эльесы, мечеть и медресе Каферие. Эти памятники оказались под водой после завершения строительства плотины в 1997 году, когда воды реки Тигр затопили древний город Эгиль.

Эгиль издавна считался перекрестком цивилизаций. Здесь сохранялись следы эпохи Хурри-Митанни, ассирийского, персидского, римского, византийского, сельджукского и османского владычества.

В 1986 году началось возведение плотины Дикле, и через 11 лет многие исторические объекты ушли под воду. Гробницы пророков Зюлькифла и Эльесы тогда перенесли на холм Неби-Харун, но другие сооружения, включая упомянутую мечеть и медресе, остались на дне.

Профессор Ирфан Йылдыз, комментируя находку, подчеркнул историческую ценность региона. Он отметил, что в периоды сильной засухи силуэты затопленных зданий становятся видны даже с поверхности.

Сейчас, благодаря работе дайверов, открывается возможность начать систематические подводные археологические исследования. Они могут не только раскрыть новые страницы прошлого, но и привлечь внимание к культурной цене гидроэнергетических проектов.

