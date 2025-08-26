Археологи обнаружили в ледниках стрелы возрастом более тысячи лет

Тающие ледники Норвегии открывают археологам уникальные находки. Об этом пишет издание Monavista Daily, со ссылкой на зарубежный источник.

В национальном парке Ютунхеймен исследователи обнаружили древние артефакты, скрытые подо льдом веками. Среди самых значимых находок — железный наконечник стрелы эпохи викингов, возраст которого превышает тысячу лет. Ученые предполагают, что он был утерян во время охоты на горных склонах. Также найден деревянный фрагмент, возможно являющийся частью древнего лука.

Здесь уже находили охотничье снаряжение возрастом 1500 лет, включая хорошо сохранившиеся стрелы и копья. Среди бытовых предметов обнаружены элементы одежды, обувь возрастом 3400 лет и целые туники железного века.

