Атака БПЛА на Ростовскую область, Краснодарский край и Крым 2 июня: что известно, последствия и разрушения

Министерство обороны Российской Федерации и главы приграничных регионов сообщили об отражении одной из самых масштабных воздушных атак с применением беспилотников самолетного типа. Под ударом оказались десять субъектов РФ, а также акватории двух морей. Зафиксированы падения обломков на гражданские объекты и промышленные предприятия.

Официальная сводка Минобороны: география воздушной атаки

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны РФ, беспрецедентная по масштабам атака продолжалась в течение одиннадцати часов. Воздушные цели пеленговались и уничтожались в период с 20:00 московского времени 1 июня до 07:00 московского времени 2 июня.

Всего за указанный временной отрезок силами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано 148 украинских беспилотных летательных аппаратов. Все задействованные противником дроны относились к беспилотникам самолетного типа, способным нести значительный фугасный заряд на дальние расстояния.

Полный список территорий, над которыми велся перехват БПЛА:

Приграничные регионы: Белгородская, Брянская и Курская области;

Центральная Россия: Орловская и Смоленская области;

Южные регионы: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край;

Крымский полуостров: Республика Крым;

Морские зоны: Акватории Азовского и Черного морей.

Параллельно с этим режим воздушной тревоги вводился и в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев в своем официальном аккаунте подтвердил, что ближе к утру был объявлен полный отбой опасности атаки БПЛА на территории Воронежского субъекта.

Чрезвычайные происшествия в Белгородской области: удар по Алексеевке

Несмотря на эффективную работу зенитно-ракетных комплексов, падение фрагментов сбитых аппаратов привело к локальным разрушениям на земле. Наиболее серьезный инцидент зафиксирован в Белгородской области.

По данным регионального оперативного штаба, город Алексеевка подвергся целенаправленной атаке со стороны ВСУ. Местные оперативные службы сообщили о следующих последствиях. В результате успешного перехвата обломки сбитого беспилотника рухнули на внутреннюю территорию местного действующего предприятия. Падение вызвало мгновенное возгорание основного производственного здания, огонь также перекинулся на находящееся внутри дорогостоящее технологическое оборудование.

Ликвидацией крупного очага возгорания экстренно занялись дежурные расчеты МЧС совместно с привлеченными бойцами добровольной пожарной команды. По предварительной информации белгородского оперштаба, жертв и пострадавших среди персонала предприятия и мирного населения города нет.

Отражение налетов на Дону и в Краснодарском крае

Массированный удар пришелся и на Ростовскую область. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале детально отчитался о ночной работе подразделений противовоздушной обороны. В общей сложности над территорией Дона было ликвидировано более 10 вражеских БПЛА. Воздушная ликвидация велась непосредственно над городом Таганрогом, а также в границах четырех муниципальных районов: Чертковского, Миллеровского, Тарасовского и Боковского. Сведения о каких-либо разрушениях инфраструктуры или пострадавших гражданах на донской земле к утру не поступали.

В Краснодарском крае силы ПВО пресекли попытку атаки на прибрежные зоны. По информации кубанского оперативного штаба, в городе Славянск-на-Кубани зафиксировано падение пораженных элементов дрона. Обломки рухнули во дворе многоквартирного жилого дома.