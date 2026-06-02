Аргентинские СМИ сообщили о реакции «Спартака» на предложение о трансфере Барко в «Индепендьенте»

На данном этапе переговоры по трансферу Барко в клуб, где он начинал свою карьеру, приостановлены. Как отмечает издание, теперь многое зависит от позиции самого футболиста, который может надавить на «Спартак», ссылаясь на семейные обстоятельства.

Ранее инсайдер Тимур Гурцкая сообщил, что Барко отказался подписать со «Спартаком» новый контракт, по которому бы он зарабатывал €4 млн в год.

Эсекьель Барко провел за «Спартак» два сезона, проведя в общей сложности 73 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 передач. Действующее соглашение московского клуба с аргентинцем рассчитано еще на один год.