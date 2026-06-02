Главный праздник людей в белых халатах: какого числа в России отметят День медицинского работника

В июне 2026 года российское профессиональное сообщество отметит один из самых почитаемых профессиональных праздников. Рассказываем об официальной дате чествования врачей, медсестер и фельдшеров, а также о главных традициях этого дня, пишет Толк.

Официальная дата праздника в 2026 году

Согласно устоявшейся государственной традиции, День медицинского работника (в обиходе известный как День медика) не имеет фиксированной календарной даты. Торжество ежегодно справляют в третье воскресенье июня.

В 2026 году празднование выпадает на 21 июня.

Официальные поздравления в этот день будут принимать миллионы россиян, связавших свою жизнь с системой здравоохранения: практикующие врачи всех специальностей, медицинские сестры, акушеры, фельдшеры скорой помощи, лаборанты, санитары, а также преподаватели и студенты профильных медицинских вузов и колледжей.

Не путать с Международным днем врача

Аналитики напоминают, что в календаре существует важный нюанс. Помимо всероссийского Дня медицинского работника, в мире учрежден еще один похожий праздник — Международный день врача.

Это абсолютно разные праздничные даты, которые имеют свою специфику:

Всероссийский День медика: Отмечается 21 июня 2026 года, охватывает весь спектр медицинского и обслуживающего персонала больниц.

Международный день врача: Празднуется во всем мире в первый понедельник октября, его цель — солидарность докторов по всему земному шару.

Ключевые традиции празднования в России

День медицинского работника традиционно сопровождается масштабными государственными и внутриколлективными мероприятиями. Это главный период в году, когда принято подводить итоги работы ведомств и награждать лучших специалистов за их высокий профессионализм, верность долгу и вклад в отечественную науку. На государственном уровне выдающимся докторам вручают правительственные грамоты, медали и присваивают почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

В праздничные дни на базе лечебных учреждений, поликлиник и научно-исследовательских центров проходят торжественные собрания и корпоративные встречи. По федеральным телеканалам транслируются праздничные концерты с участием популярных артистов эстрады и общественных деятелей, которые со сцены благодарят медиков за спасенные жизни.