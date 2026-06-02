Более 200 тысяч кузбассовцев выбрали кандидатов в Госдуму: подведены итоги предварительного голосования «Единой России»

В Кемеровской области подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». Эта процедура, известная также как праймериз, позволяла жителям региона самостоятельно определить, какие кандидаты будут в дальнейшем выдвинуты от партии на выборах в Государственную Думу. Как проинформировали организаторы, в голосовании приняли участие более 200 тыс. жителей Кузбасса, которые предварительно зарегистрировались для участия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Депутат Государственной Думы, представляющий в парламенте север региона, Антон Горелкин, высоко оценил активность граждан и подчеркнул важность проведенной процедуры для области. По его словам, предварительное голосование дает жителям возможность напрямую влиять на то, как будут формироваться партийные списки. Люди сами выбирают тех, кому доверят представлять свои интересы на федеральном уровне.

«Завершилось предварительное голосование “Единой России”. Хочу поблагодарить всех жителей Кузбасса, которые приняли в нем участие. Более 200 тыс. человек зарегистрировались на сайте и сделали свой выбор. Это в очередной раз показывает, насколько ответственно кузбассовцы относятся к будущему нашего региона и страны», — отметил он.

Парламентарий также выразил признательность всем, кто поддержал его кандидатуру. Он отметил, что для него такое доверие избирателей является не только почетным, но и налагает дополнительную ответственность, а также служит мощным стимулом для дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Кузбасса.

«Предварительное голосование давно стало эффективным и удобным механизмом отбора кандидатов. Благодаря ему жители сами определяют, кто будет представлять их интересы на предстоящих выборах. Такой открытый формат позволяет партии сформировать сильную команду, которая пользуется доверием людей и готова работать над решением конкретных задач», — добавил Горелкин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались 750 тыс. избирателей.