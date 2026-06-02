Пять часов вместо пяти минут: женщины Мысков возмущены закрытием роддома

В Мысках рожениц с 1 мая намерены направлять для принятия родов в другие города. В социальных сетях местные жители опубликовали объявление городской больницы, в котором сообщалось о приостановке работы акушерского отделения. Некоторые жительницы города подвергли данное решение критике — до ближайшего населенного пункта, по их словам, добираться ни один час, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Одна из жительниц города высказала свое возмущение сложившейся ситуацией. По ее мнению, не руководство больницы должно решать, нужен ли городу роддом, а женщина имеет право сама выбирать, где ей рожать ребенка: в перинатальном центре, до которого добираться пять часов, или в родном городе, где роддом находится в пяти минутах езды.

«Ведь роды — дело непредсказуемое, и в дороге или дома в ожидании скорой никому не хочется родить», — подчеркнула горожанка.

В администрации мысковской городской больницы дали пояснения по сложившейся ситуации. Как сообщили представители учреждения, экстренная медицинская помощь пациенткам оказывается в ургентном кабинете гинекологии. Женская консультация, по их данным, функционирует в стандартном режиме. Тем не менее для проведения родов женщин по-прежнему отправляют в родильные дома Междуреченска, Новокузнецка и областной столицы — Кемерова.

«Коллектив роддома в Мысках сохраняется, ведется активный поиск необходимых врачей, в т.ч. рассматривается возможность предоставления жилья», — уточнили в Мысковской городской больнице.

