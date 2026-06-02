Выпрыгнула с рамой в окно: 85‑летний пенсионер выходит на свободу после попытки изнасилования

В Кузбассе готовится к освобождению 85-летний пенсионер, ранее осужденный за попытку изнасилования. О деталях этого громкого дела рассказал представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, история началась несколько лет назад. Пожилой мужчина набросился на женщину, которая пришла к нему домой, чтобы белить стены. Она дождалась момента, когда нападавший отвлекся, и выпрыгнула в окно вместе с рамой.

«Хозяин квартиры неожиданно закрыл входную дверь на ключ и подставив ей к горлу нож заставил раздеться», — сообщают официальные представители Мариинского городского суда.

По данным издания, сам осужденный не признает вину. Пенсионер пытался оспорить назначенный ему срок — 4 года и 10 месяцев лишения свободы. Несмотря на весьма преклонный возраст, суд признал мужчину особо опасным для общества. В связи с этим после освобождения за ним будет установлен административный надзор на 8 лет.

По информации издания, это означает, что мужчине придется регулярно отмечаться в полиции. Кроме того, ему навсегда запретят посещать любые кафе и замечания, где продается алкоголь.

