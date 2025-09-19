Археологи сделали то, что поможет найти гробницу древней царицы

Археологи в Египте обнаружили затонувший порт, который может пролить свет на тайну захоронения Клеопатры. Об этом также сообщил РБК , ссылаясь на источник.

В Египте сделана захватывающая археологическая находка. Обнаружен затонувший порт, относящийся ко временам Клеопатры. Эта находка может помочь в поисках гробницы знаменитой царицы. Об этом сообщило министерство туризма и археологических работ Египта в социальной сети.

Археологи из Доминиканской Республики нашли якоря, амфоры и остатки внутреннего порта. Также был найден тоннель, соединяющий храм Тапосирис Магна с морем. Руководитель миссии, доктор Кэтлин Мартинес, предположила, что храм мог быть выбран для захоронения Клеопатры и Марка Антония.

Ранее археологи нашли часть кладбища на площади Революции в Вологде.