Аромат мумий: новый метод изучения Древнего Египта

Исследователи из Университета Бристоля нашли безопасный способ изучать древнеегипетские мумии. Вместо того чтобы повреждать артефакты, они анализируют летучие органические соединения (VOC) — то есть «считывают» сохранившиеся на тысячелетия ароматы бальзамирующих веществ. Работа опубликована в Journal of Archaeological Science .

Ученые исследовали 35 образцов (смолу, ткани и бинты) от 19 мумий, датируемых периодом с 2000 года до н. э. до 295 года н. э. Выяснилось, что основными компонентами бальзамирующих смесей были жиры и масла, пчелиный воск, растительные смолы и битум. Со временем составы усложнялись: в них добавляли масла и смолы сосны, кедра и можжевельника — это повышало стоимость и усиливало аромат.

VOC‑анализ позволяет не только узнать точный состав бальзамирующих средств, но и определить примерный возраст мумии по уникальному «химическому портрету» летучих веществ. В Древнем Египте ароматические вещества имели особое значение: они не только маскировали запах смерти, но и служили защитой от насекомых и микробов.

Ранее ученый Шойринг предложил одну древнюю теорию для взлома пирамиды Хеопса.