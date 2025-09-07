Астрофизики выявили на Солнце 10-минутную вспышку предпоследнего класса мощности

Минувшей ночью российские астрономы зафиксировали на поверхности Солнца вспышку предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили на официальном портале Института прикладной геофизики.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню мощности на пять категорий: A, B, C, M и X. Класс A является самым слабым, а X — самым мощным. Каждое последующее значение в этой шкале превышает предыдущее в десять раз. Таким образом, выброс энергии, зафиксированный прошлой ночью, был значительным.

«7 сентября в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4207 (N28W16) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут», – сказано в тексте ФГБУ «ИПГ».

Геомагнитное поле Земли может испытать значительные возмущения в течение ближайших суток. Плазма, накопившаяся в космосе, устремится к нашей планете в виде невидимых облаков, что спровоцирует магнитные бури. Люди, чувствительные к изменениям магнитного поля, могут ощутить ухудшение самочувствия.

Стоит отметить, что за последнее время солнечная активность стала все более непредсказуемой. 17 августа ученые зафиксировали почти полное исчезновение пятен на поверхности Солнца. Однако уже 28 августа стало известно, что за сутки на светиле появилось около ста темных областей.