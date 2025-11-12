Астроном Кошман: световой день сократится до минимума 21 декабря

Астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман поведала в беседе с РИА Новости, что 21 декабря световой день достигнет своего минимума и составит всего 6 часов 59 минут 51 секунду.

Специалист подчеркнула, что в этот день, 18 марта по московскому времени, Солнце достигает наименьшего склонения на небесной сфере. Оно отклоняется на 23,5 градуса к югу от небесного экватора. Это и есть момент зимнего солнцестояния. В Северном полушарии Земли ночь в этот день самая длинная, а день — самый короткий, отметила Кошман.

«В начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря – 6 часов 59 минут 51 секунда, к концу декабря месяца день увеличится до 7 часов 05 минут», – рассказала астроном.

Собеседник агентства уточнила, что продолжительность светового дня начнет увеличиваться, и в день летнего солнцестояния, который состоится 21 июня 2026 года, она будет составлять 17 часов 33 минуты.