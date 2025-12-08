Астроном Леб заявил, что летящий к Земле объект 3I/ATLAS может иметь два хвоста

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил в своем блоге, что космический объект 3I/ATLAS, который иногда называют "инопланетным кораблем", может иметь два хвоста. Это заявление было сделано в воскресенье, 7 декабря.

В конце ноября ученые продолжали мониторинг кометы 3I/ATLAS и зафиксировали наличие пылевого антихвоста у этого объекта.

«Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом, показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с четким антихвостом», – написал астроном.

По информации Леба, антихвост простирается на расстояние более 60 тысяч километров в сторону Солнца. Ученый обратил внимание на то, что его направление изменилось относительно традиционного движения объекта. Специалист также отметил, что подобное явление ранее не наблюдалось у известных астрономам комет.

Ранее астроном Киселев сообщил о том, что комета 3I/ATLAS является фрагментом внесолнечной планеты.