Астроном-любитель Филипп Романов открыл сверхновую звезду

По словам астронома, 17 августа он производил расчеты координат звездного неба и запрашивал фотосъемки на удаленных телескопах для поиска новых астрономических объектов. При проверке фотографий области неба в созвездии Рыбы у границ кадров была обнаружена сравнительно тусклая звезда. Объект отсутствовал на соответствующих архивных фотографиях неба, и москвич предположил, что эта звезда — сверхновая в данной галактике.

Впоследствии астроном проверил данные в ряде научных источников и пришел к выводу, что звезда неизвестная. В связи с этим он замерил ее координаты и передал информацию в Transient Name Server — это официальный механизм Международного астрономического союза для сообщения о новых астрономических переходных процессах. После этого он провел еще несколько наблюдений.

Звезда была классифицирована как сверхновая типа Ia с красным смещением 0.159, с присвоением ей обозначения SN 2025umq. Портал The Astronomer’s Telegram опубликовал данные об открытии, фотометрии и классификации сверхновой с указанием имени москвича в качестве первооткрывателя небесного тела.