Астрономическая весна придет в Россию в день равноденствия

Астрономическая весна в России и других странах Северного полушария наступит 20 марта в момент весеннего равноденствия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, в 2026 году это произойдет в 17:46 по московскому времени.

В этот момент весеннее равноденствие ознаменует переход Солнца через небесный экватор из южной части небесной сферы в северную. В день равноденствия светило поднимается почти точно на востоке и скрывается за горизонтом на западе.

После этой даты в северных широтах начнется постепенное увеличение продолжительности светлого времени суток, тогда как ночи будут становиться короче.

Специалисты отмечают, что несмотря на символическое равенство дня и ночи, фактически световой день 20 марта окажется немного длиннее. Причиной этого называют атмосферную рефракцию: из-за преломления солнечных лучей восход наблюдается раньше, а закат длится дольше.

В средних широтах разница между днем и ночью в этот период может составлять до нескольких минут, поэтому полное фактическое равенство продолжительности суток наступает спустя два-три дня после равноденствия.

Астрономическая весна завершится 21 июня, когда наступит летнее солнцестояние и в Северном полушарии начнется летний сезон.

