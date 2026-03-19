Пугающее будущее: климатические изменения приведут к миллионам преждевременных смертей

Изменение климата бьет не только по планете, но и по каждому из нас. Исследователи проанализировали данные из 156 стран за 22 года и пришли к пугающему выводу: глобальное потепление напрямую сокращает жизни людей. Об этом сообщает журнал The Lancet Global Health.

Механизм прост и коварен. Каждый дополнительный месяц с температурой выше 27,8 градуса увеличивает долю физически неактивных людей почти на полтора процента. Люди меньше двигаются, реже выходят на улицу, отказываются от спорта. А гиподинамия — прямой путь к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ранней смерти.

Особенно сильно жара бьет по странам с низким и средним доходом. Там у людей просто нет кондиционеров и безопасных мест для активности в зной. Но проблема глобальна. К 2050 году уровень обездвиженности вырастет еще сильнее, особенно в тропиках. Ученые прогнозируют сотни тысяч дополнительных смертей ежегодно и колоссальные экономические потери.

Вывод неутешительный: климат меняется, и адаптироваться нужно уже сейчас. Городам требуются зеленые зоны, доступные спортплощадки с охлаждением, программы информирования населения. Иначе экологический кризис плавно перетечет в кризис здравоохранения. Жара станет убийцей номер один, действующим тихо, но неотвратимо.

