Астрономы обнаружили самый быстро вращающийся крупный астероид

Исследователи обнаружили крупный астероид, который вращается вокруг своей оси с невероятной скоростью — один оборот за 1,88 минуты. Ранее считалось, что такие быстрые вращения для объектов подобного размера (диаметр астероида превышает полкилометра) невозможны: центробежная сила должна была бы разорвать его на части.

Результаты были представлены на Лунной и планетарной научной конференции в Техасе и опубликованы в авторитетном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученый Дмитрий Вавилов и его коллеги из Вашингтонского университета проанализировали данные, собранные за первые девять ночей наблюдений в апреле и мае 2025 года. Так, за этот период было идентифицировано 76 астероидов с надежно рассчитанными периодами вращения. Из них 19 отнесли к категории сверхбыстро вращающихся, то есть совершающих полный оборот за 2,2 часа или быстрее. Самый быстрый среди них (кроме рекордсмена) вращается с периодом 13 минут.

Настоящей сенсацией стали три астероида, найденные в ходе дополнительного поиска, с периодами около 3,8 минуты, 1,92 минуты и 1,88 минуты. Последний, получивший обозначение 2025 MN45, оказался самым крупным из сверхбыстрых: его диаметр составляет около 710 метров. Такая скорость вращения не позволяет ему быть рыхлой грудой обломков. Ученые пришли к выводу, что этот астероид должен состоять из прочного металла, возможно, железа или никеля.

Обсерватория Веры Рубин продолжит 10-летний обзор южного неба. Астрономы ожидают, что в его ходе будет обнаружено гораздо больше вращающихся астероидов, что позволит изучить разнообразие этих небесных тел и лучше понять механизмы их формирования и эволюции.

