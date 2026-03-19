Астрономы зафиксировали сигнал из галактики на расстоянии 8 млрд световых лет

Астрономы зафиксировали таинственный сигнал, пришедший из галактики, расположенной на расстоянии свыше 8 млрд световых лет от Земли, передает портал «Южный Федеральный». Излучение обнаружили с помощью радиотелескопа MeerKAT, находящегося в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Специалисты идентифицировали сигнал как гидроксильный мегамазер. Такое явление возникает при слиянии галактик и сопровождается испусканием мощных радиоволн. Мощность зафиксированного излучения оказалась настолько велика, что его отнесли к категории «гигамазеров» — самых ярких представителей этого класса.

Усиление сигнала произошло благодаря эффекту гравитационного линзирования. Галактика, оказавшаяся на пути лучей, сработала как огромная увеличительная линза, повысив интенсивность излучения в десятки раз по сравнению с первоначальным.

Астрономы отмечают, что это явление носит исключительно природный характер и не имеет никакого отношения к деятельности внеземных цивилизаций. Это редкое и уникальное космическое событие, которое позволяет ученым лучше понять процессы слияния галактик и свойства межзвездной среды.

