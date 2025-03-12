Астрономы открыли 128 новых лун вокруг Сатурна

Газета The Guardian сообщила , что астрономам удалось выявить 128 ранее неизвестных лун, вращающихся вокруг Сатурна. Теперь общее число подтвержденных спутников этой планеты достигло 274. Это означает, что у Сатурна их вдвое больше, чем у всех остальных планет нашей Солнечной системы вместе взятых.

До этого открытия лидером по количеству спутников считался Юпитер, который, по данным на начало февраля 2024 года, имел 95 подтвержденных лун.

Группа астрономов, совершившая это открытие, ранее уже обнаружила 62 спутника Сатурна, используя телескоп Canada France Hawaii. Заметив признаки существования других объектов, они провели дополнительные наблюдения в течение 2023 года, которые и привели к столь значительному увеличению числа известных спутников Сатурна.

Ранее была названа вероятность столкновения гигантского астероида Бенну с Землей.