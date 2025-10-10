Астрономы спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю

По расчетам астрономов, через пять миллиардов лет Солнце кардинально изменит свой облик, что предопределит судьбу внутренних планет, включая нашу.

Согласно теории звездной эволюции, светило исчерпает запасы водорода, раздуется до состояния красного гиганта и поглотит Меркурий, Венеру и Землю. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Сергей Богачев, возглавляющий Лабораторию солнечной астрономии в ИКИ РАН.

Как пояснил эксперт, финальные этапы жизни Солнца являются неотъемлемой частью жизненного цикла любой звезды.

«Солнце — это звезда, и всё, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, если слово "вечность" вообще уместно в отношении Вселенной», — сказал Богачев.

Ученый, однако, подчеркнул, что катастрофические события — это крайне отдаленная перспектива. На протяжении всего оставшегося времени, вплоть до этой фазы, Солнце будет сохранять стабильную светимость, обеспечивая на Земле условия, пригодные для поддержания жизни биосферы и человеческой цивилизации.

