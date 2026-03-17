Семь часов ада: в космосе произошел взрыв, который длился в 25 тысяч раз дольше обычного

2 июля 2025 года космический телескоп NASA Fermi зарегистрировал нечто необычное — гамма-всплеск, получивший обозначение GRB 250702B, который продолжался около семи часов. Для сравнения: большинство подобных явлений длятся от долей секунды до нескольких минут, поэтому столь продолжительный сигнал мгновенно привлек внимание ученых по всему миру.

Гамма-всплески считаются самыми мощными взрывами во Вселенной после Большого взрыва. За короткое время они выделяют больше энергии, чем наше Солнце за всю свою многомиллиардную жизнь. Обычно такие события возникают при катастрофических процессах: столкновении нейтронных звезд или коллапсе массивной звезды. Однако GRB 250702B не вписывается ни в одну из известных моделей.

Что показали наблюдения

С момента первого обнаружения гамма-всплесков в 1970-х годах астрономы зарегистрировали около 15 тысяч подобных событий. Лишь полдюжины из них приближались по продолжительности к GRB 250702B, но ни одно не длилось так долго.

Ученые обнаружили, что всплеск сопровождался тремя отдельными импульсами излучения, растянутыми почти на сутки. После этого событие оставило послесвечение, которое наблюдалось в течение нескольких месяцев. Такая структура сигнала делает явление уникальным.

Исследователи оперативно подключили к наблюдениям крупнейшие телескопы мира, включая Очень Большой Телескоп ESO в Чили, телескопы обсерватории Gemini и космический телескоп «Хаббл». Анализ показал, что взрыв произошел в галактике на расстоянии около 8 миллиардов световых лет от Земли. Галактика оказалась необычно массивной и содержала огромное количество межзвездной пыли, из-за чего вспышка была почти невидима в оптическом диапазоне.

Главные гипотезы ученых

Специалисты рассматривают несколько возможных сценариев происхождения рекордного взрыва.

Первая гипотеза предполагает, что всплеск мог возникнуть из-за взаимодействия звезды с черной дырой промежуточной массы. Такие объекты занимают промежуточное положение между обычными черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами в центрах галактик. Их существование давно предсказано теорией, но обнаружить их чрезвычайно сложно.

По расчетам исследователей, обычная звезда могла приблизиться к такой черной дыре слишком близко. Мощные приливные силы начали разрывать ее на части. Падающее внутрь вещество формировало релятивистскую струю частиц, которая выбрасывалась со скоростью, близкой к скорости света. Именно она могла породить наблюдаемое гамма-излучение.

Если эта гипотеза подтвердится, GRB 250702B станет первым наблюдаемым примером релятивистского выброса, возникшего при разрушении звезды черной дырой промежуточной массы.

Вторая гипотеза — микроприливное разрушение, возникающее, когда черная дыра звездной массы или нейтронная звезда поглощает небольшое небесное тело, например, коричневого карлика или даже планету.

Третий, самый экзотический сценарий — падение уже существовавшей черной дыры звездной массы на звезду-компаньона. В этом случае черная дыра по спирали приблизилась к звезде, чьи внешние слои расширились на закате жизни, провалилась внутрь и стала пожирать звезду изнутри, породив мощные джеты.

Почему вспышка повторялась

Модели показывают, что звезда могла разрушаться постепенно. Она несколько раз проходила рядом с черной дырой, и каждое сближение сопровождалось новой вспышкой излучения. Это объясняет три последовательных сигнала, зарегистрированных телескопом.

Что дальше

Ученые подчеркивают, что окончательное объяснение пока не найдено. Событие произошло примерно в 5,7 килопарсека от центра галактики-хозяина, где вполне может находиться блуждающая черная дыра промежуточной массы.

Астрофизик Хендрик ван Эртен из Университета Бата, комментируя исследования, отметил, что аргументы в пользу различных гипотез выглядят весьма убедительно, но пока этот гамма-всплеск остается «абсурдным явлением».

Если подобные взрывы будут зафиксированы снова, GRB 250702B поможет определить, идет ли речь о новом классе космических явлений или об исключительно редкой астрономической аномалии.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла сильная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли.