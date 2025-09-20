Bloomberg: люди с нарушениями речи смогут печатать текст силой мысли

Агентство Bloomberg сообщает о новом этапе в разработке нейротехнологий от компании Neuralink, основанной Илоном Маском. Согласно полученной информации, уже в октябре текущего года стартует важнейшая фаза тестирования инновационного интерфейса «мозг-компьютер».

«Neuralink в октябре планирует начать клинические испытания в США, чтобы использовать свое устройство для перевода мыслей в текст, потенциально открывая новые возможности общения для людей с нарушениями речи», - пишет агентство.

В перспективе разработка не ограничится медицинской сферой. По имеющимся данным, к 2030 году компания намерена адаптировать свою технологию для массового использования, сделав ее доступной для полностью здоровых людей. Это открывает путь к принципиально новым формам взаимодействия человека с цифровыми устройствами.

Ранее сообщалось о том, что новость о третьем случае вживления человеку чипа Neuralink шокировала главу РФПИ.