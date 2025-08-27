Британский океанограф объяснил, что разрывает корабли пополам в Бермудском треугольнике

По версии океанографа Саймона Боксалла из Университета Саутгемптона, причиной исчезновения судов являются гигантские волны-убийцы, возникающие в этой аномальной зоне.

Как эксперт пояснил в документальном фильме на канале Channel 5, уникальная география региона создает идеальные условия для формирования смертоносных волн. Штормовые фронты, идущие с севера и юга, сталкиваются и объединяют свою мощь с циклонами, приходящими со стороны Флориды. Результатом этого столкновения стихий и становятся блуждающие волны высотой до 30 метров.

Такая стена воды обрушивается на судно с колоссальной силой, которой достаточно, чтобы за две-три минуты отправить на дно даже самый крупный корабль. Боксалл отмечает, что парадоксальным образом большие размеры судна играют против него, приводя к более катастрофическим разрушениям. Мощь волны-убийцы такова, что она способна разломить корабль пополам, что объясняет, почему большинство пропавших экипажей даже не успевали передать сигнал SOS.

Таким образом, тайна Бермудского треугольника, расположенного между Флоридой, Бермудами и Пуэрто-Рико, может быть разгадана не мистическими силами, а экстремальными, но вполне реальными природными явлениями.

Ранее сообщалось о том, что египетские водолазы подняли со дна моря статую из затонувшего 2000 лет назад города.