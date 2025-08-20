Дешевле и полезнее? Российские ученые придумали, как улучшить корма для животных

В Алтайском крае научились доставать ценный пигмент из рачков, используя ультразвук. Об этом также сообщил ТАСС, ознакомившись с патентом.

Ученые из Алтайского госуниверситета разработали новый способ извлечения астаксантина — полезного пигмента для кормов животных. Этот природный антиоксидант, содержащийся в рачках Artemia salina, повышает иммунитет и улучшает качество мяса.

Ранее процесс получения астаксантина был сложным и дорогим. Новая методика использует ультразвук для разрушения оболочек рачков и мягкие растворители для сохранения свойств пигмента.

Разработка делает производство более рентабельным и позволяет шире использовать астаксантин в кормовой промышленности, снижая зависимость от импортных добавок. Рачки Artemia salina обитают в соленых озерах России, в том числе в Алтайском крае и Новосибирской области. Ранее их добывали для корма рыб, производства БАДов и косметики.

