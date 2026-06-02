В Балашихе построят поликлинику в ЖК «Новая Алексеевская роща»

В ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе возводят поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, строители ведут работы по монтажу вертикальных конструкций и плиты перекрытия цокольного этажа - ГК «Гранель» проводит работы в рамках КРТ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит более 5,5 тыс. кв. м, пациентов будут принимать врачи общей практики и узкопрофильные специалисты, в том числе хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие.

В проекте также ведется строительство корпуса 4 и 5, завершается передача детского сада в администрацию. Планируется построить школу на 1230 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.