«Дрожь Земли пробудила подземную жизнь». Исследование показало всплеск активности древних микробов

Исследовательская группа во главе с доктором Эриком Бойдом выявила прямую связь между сейсмической активностью 2021 года и интенсификацией метаболических процессов у микроорганизмов, обитающих в глубинных недрах Йеллоустонского национального парка.

Как показало исследование, даже слабые подземные толчки способны кардинально менять химический состав подземных сред, что является определяющим фактором для существования глубинной биосферы.

Данные сообщества микробов, лишенные доступа к солнечной энергии, существуют за счет хемосинтеза, получая питание из минералов и растворенных газов, которые высвобождаются при просачивании вод через трещины в породах. Сейсмические события, меняя геологию недр, создают новые пути для миграции подземных вод и трансформируют состав почв, вынуждая микроорганизмы оперативно перестраивать свой метаболизм в поиске новых источников энергии.

В течение года ученые проводили регулярный мониторинг, пять раз отбирая пробы из скважины глубиной около ста метров в зоне Йеллоустонского озера. Анализы зафиксировали, что после подземных толчков в воде возросла концентрация водорода, сульфидов и органического углерода, что немедленно стимулировало всплеск биохимической активности микробов. Ученых поразила скорость их адаптации к изменившейся среде, а также сдвиги в видовом составе сообществ, что нетипично для стабильных условий больших глубин.

Эти выводы имеют фундаментальное значение для смежных научных дисциплин. Они не только углубляют понимание того, как жизнь сохраняется в экстремальных подземных экосистемах Земли, но и расширяют возможности для поиска ее следов на других планетах, таких как Марс, где предполагается наличие подповерхностных вод.

