Египетские водолазы подняли со дна моря статую из затонувшего 2000 лет назад города

Со дна Средиземного моря близ Александрии международной группой исследователей были подняты уникальные древние реликвии. Найденные объекты, среди которых фрагменты статуй и обломки судна, позволяют ученым получить новые данные о судьбе легендарного города Тонис-Гераклиона, который некогда процветал, а затем неожиданно исчез.

Как сообщает издание tagesschau.de, это первая за последние четверть века масштабная операция по подъему археологических ценностей в акватории Александрии. В ходе подводных работ специалистам удалось обнаружить и доставить на сушу четыре значимых артефакта.

Руководитель Высшего совета по древностям Египта Мохамед Исмаил Халед отметил, что подобная экспедиция проводится впервые с 2001 года. Работы велись в рамках масштабного проекта, нацеленного на изучение территории, где располагался затонувший Тонис-Гераклион.

Наиболее впечатляющей находкой стала крупная безголовая статуя из гранита длиной 2,17 метра. По оценкам археологов, в первоначальном виде ее высота могла достигать пяти метров. Помимо этого, со дна были извлечены останки древнего корабля.

