Эксперт напомнил о мощном американском радаре AN/FPS-132, размещенном на базе «Тула»

На территории Гренландии, на американской базе «Тула» (Thule), расположен один из шести мощных радаров системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) США AN/FPS-132. Как напомнил в своей колонке для « Известий » военный историк Дмитрий Болтенков, эта станция способна обнаруживать объекты в космосе на расстоянии до 5500 километров и является функциональным аналогом российской РЛС «Воронеж».

Эксперт отмечает, что интерес Вашингтона к Гренландии не случаен и может быть связан с планами размещения там элементов перспективной системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Он напоминает, что США уже использовали инфраструктуру острова в военных целях в период холодной войны, не всегда информируя о деталях Данию, которой принадлежит территория.

Отвечая на вопрос о потенциальных угрозах для России, Болтенков высказывает мнение, что расширение американского контроля в Арктике не несет прямой военной опасности. Он поясняет, что такие современные российские вооружения, как ядерная крылатая ракета «Буревестник», смогут преодолеть и перспективные системы ПРО.