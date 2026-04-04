Капремонт детсада в Химках выполнен на 50%

В Химках продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №7 имени Д.П. Уланова, сообщила пресс-служба городского округа. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 50%.

Ход работ проинспектировали глава Химок Инна Федотова, руководитель проекта Дирекции заказчика капитального строительства (ДЗКС) Сергей Гришин, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Валентин Герасимов.

«Зафиксировано существенное отставание от графика. Объект находится на контроле Министерства строительного комплекса Московской области и Дирекции заказчика капитального строительства. Подрядчику поставлены задачи по ускорению темпов и усилению в отдельных видах работ», — рассказала Федотова.

Детский сад, площадь которого превышает 3,5 тыс. кв. метров, рассчитан на 192 места. После корректировки проекта, проведенной в конце прошлого года, в здание добавили две секции и пищеблок. Обновленное дошкольное учреждение должно открыть свои двери уже к новому учебному году.

За последние пять лет по Народной программе в Химках построили две школы — в кварталах «Солнечная Система» и «Маяк», а также детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово.

Кроме того, провели капитальный ремонт школы №8, образовательного комплекса «Наследие», «Кадетского корпуса», одного из корпусов гимназии №23 и детского сада «Радуга».

