Школьники из Химок взяли бронзу на конкурсе «Классная география»

Масштабное состязание, организованное Русским географическим обществом, собрало более 300 школ из разных регионов России, а также участников из Армении. Химчане заняли почетное третье место, уступив лишь командам из Пензенской области и Одинцовского района Московской области.

Конкурс «Классная география» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Его главная цель — дать школьникам возможность глубже изучить родную страну, а учителям — освоить новые методики преподавания. Проект объединил талантливых и увлеченных детей и педагогов со всей страны.

Второй этап конкурса проходил с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. В нем соревновались 50 школ, которые прошли предварительный отбор. Эксперты Русского географического общества лично посетили школы-финалисты и оценили подготовленные учениками уроки. Особенность занятий заключалась в том, что ребята вовлекали в процесс не только учителей, но и родителей.

Финальный этап состоялся в штаб-квартире Русского географического общества. Команды не только представили свои учебные заведения, но и приняли участие в специальной программе от РГО.

Одно из заданий финала — объяснить, почему сегодня так важно изучать географию. Химкинские школьники справились с этой задачей блестяще, подтвердив свой высокий уровень и любовь к науке. Бронзовая медаль — достойный результат их упорного труда.

