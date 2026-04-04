Ловушка чекапов: почему массовое увлечение анализами и БАДами провоцирует смерть

Современная мода на тотальный контроль показателей организма привела к возникновению «диагностической тревожности». Эксперты предупреждают, что попытки лечить цифры в бланках вместо реальных недугов оборачиваются лишними тратами и психологическими расстройствами. Об этом пишет Лента.ру.

Феномен диагностической тревожности и иллюзия нормы

Доступность лабораторных исследований и популярность гаджетов для мониторинга состояния тела создали новую проблему — избыток информации, которую пациенты не могут правильно интерпретировать. Системный биолог Анча Баранова поясняет, что понятие медицинской нормы крайне пластично и зависит от множества факторов. Например, показатели тиреотропного гормона, которые считаются допустимыми для пожилого человека, могут потребовать немедленной коррекции у молодой женщины, планирующей беременность. По ее мнению, интерпретация любого анализа невозможна без учета контекста жизни конкретного человека.

Неправильное понимание результатов часто ведет к самолечению. Распространены случаи, когда люди, обнаружив у себя пограничные значения витамина D в зимний период, начинают принимать ударные дозы препаратов. Это нередко приводит к интоксикации, тошноте и болям, хотя исходный показатель мог быть индивидуальной нормой для текущего сезона и региона проживания.

Разумный минимум вместо бесконечных обследований

Врачи подчеркивают, что лечить необходимо болезнь, а не отклонение в анализе. Терапевт Татьяна Маклакова рекомендует придерживаться базового перечня ежегодных обследований для людей в возрасте от 35 до 40 лет. В этот список входят:

Первичный осмотр специалиста и сбор анамнеза.

Контроль артериального давления и расчет индекса массы тела.

Общий и биохимический анализы крови для проверки уровня глюкозы, холестерина, а также работы печени и почек.

Электрокардиограмма и периодическое УЗИ органов брюшной полости.

Специалисты отмечают, что медицина сознательно игнорирует множество параметров, если они не влияют на тактику лечения. Погоня за идеальными цифрами по микроэлементам, таким как молибден или селен, в большинстве случаев не имеет практического смысла и лишь обогащает производителей биологически активных добавок.

Риски гипердиагностики и скрытые угрозы

Особую опасность представляет самостоятельное назначение онкомаркеров. Врачи предупреждают, что небольшое повышение специфических белков может быть вызвано приемом обычных лекарств от изжоги или банальным воспалением. Однако ложноположительный результат запускает изнурительный марафон дорогостоящих и травматичных обследований.

Анча Баранова приводит в пример скрининг на простатспецифический антиген у мужчин, от которого в ряде стран отказались из-за высокого риска осложнений после последующих биопсий. Часто вред от инвазивной диагностики превышает потенциальную пользу, особенно когда речь идет о медленно растущих образованиях. Аналогичная ситуация наблюдается в кардиологии: умеренно повышенный холестерин у активного молодого человека без вредных привычек может не нести угрозы, в то время как аномально низкие его значения часто сигнализируют о серьезных сбоях в гормональной системе.

Психологический аспект ипохондрии

Клинический психолог Олеся Толстухина указывает на то, что навязчивая забота о здоровье может перерасти в расстройство личности. Ипохондрия часто становится психологической защитой, позволяющей человеку сосредоточиться на мнимых телесных проблемах вместо решения реальных жизненных кризисов. Состояние больного дает легальное право откладывать важные решения и получать дополнительное внимание близких.

Эксперты резюмируют, что секрет долголетия кроется в спокойном отношении к биологической реальности. Анча Баранова напоминает о неизбежности завершения жизненного цикла и призывает не превращать заботу о себе в бесконечный стресс из-за цифр, которые не всегда отражают реальное самочувствие.