В России изменились правила банкротства ипотечных заемщиков: к чему нужно подготовиться

В России с 3 апреля 2026 года вступили в силу изменения в порядке распределения выручки от продажи единственного жилья должника, находящегося в ипотеке, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова. Нововведения коснутся граждан-банкротов, у которых есть заложенное жилье.

Теперь при продаже такой квартиры сначала вычитаются расходы на сохранение залога и проведение торгов. Оставшаяся сумма распределяется между кредиторами и самим должником в определенной пропорции.

Так, например, 80% направляется залоговому кредитору (банку) в пределах его требований. 9% идет на погашение требований кредиторов первой и второй очереди (например, по алиментам или возмещению вреда здоровью). Еще 10%, но не более суммы первоначального взноса и фактически выплаченных по ипотеке средств, получает сам должник.

Остаток выручки после всех этих выплат направляется залоговому кредитору для окончательного погашения долга. Если же выручка превышает все указанные суммы, оставшиеся средства передаются должнику. Таким образом, закон старается соблюсти баланс между интересами банка и заемщика.

Кроме того, в законодательство введен новый институт — добанкротная санация. Это механизм урегулирования обязательств должника перед кредиторами без возбуждения дела о банкротстве. Соглашение о санации может быть заключено с одним, несколькими или всеми кредиторами. При этом возможно участие независимого посредника для контроля исполнения условий.

Соглашение считается одобренным, если его поддержали кредиторы, на которых приходится более 50% требований. Важное условие: условия санации не должны быть хуже для кредиторов, чем при конкурсном производстве. Это нововведение должно помочь должникам избежать полноценной процедуры банкротства и договориться с кредиторами на досудебной стадии.

Ранее сообщалось, что срок ипотеки в России сократился до минимума с начала 2023 года.