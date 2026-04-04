В Подольске одновременно стартовали субботники на 11 площадках

В Подольск дли официальный старт общегородскому субботнику, сообщила пресс-служба администрации городского округа. В рамках весеннего месячника чистоты наведение порядка развернулось одновременно на 11 ключевых площадках.

Так, работы кипят по следующим адресам: Сквер 200-летия города Подольска, поселок Быково на улице Академической, 9, улица Плещеевская, 57г, улица Правды, 3, Тарутинский проезд, 1 корпус 1, микрорайон Климовск на улице Ленина, 3, микрорайон Львовский на улице Московской, 1Б, улица Генерал-губернатора Закревского, проспект Юных Ленинцев, дома 54-82В, а также кладбища «Красная горка» и Климовское.

Сотрудники Подольского комбината благоустройства обеспечили всех участников необходимым инвентарем прямо на местах. Лопаты, грабли, метлы и мешки для мусора выдаются всем желающим внести свой вклад в чистоту родного округа.

Присоединиться к субботнику может любой житель Подольска. Для этого достаточно прийти на одну из перечисленных площадок, получить инвентарь и вместе с другими горожанами помочь сделать свой город чище и уютнее.

