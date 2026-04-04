В Оренбурге сотрудники ППС начали патрулировать улицы на электрических гольф-карах

В Оренбурге сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) пересели на необычный транспорт, сообщает «АиФ». В районе улицы Советской заметили электрические гольф-кары модели Elecar 5E-TIGARBO 4+2. Эти машины предназначены для работы в парках, пешеходных зонах, стадионах и на предприятиях. Однако теперь они помогают полицейским патрулировать городские улицы.

Технические характеристики этих электромобилей довольно скромные. Максимальная скорость ограничена 12 км в час. Машина оснащена двумя 12-вольтовыми кислотно-свинцовыми аккумуляторами по 60 ампер-часов каждый. Запас хода на одной зарядке составляет от 30 до 60 км. Этого достаточно для работы в пределах пешеходных зон и парков.

Стоимость шестиместной модели Elecar 5E-TIGARBO 4+2 составляет около 1,7 млн рублей. Сборка осуществляется на площадках в Ростовской области и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Стоит отметить, что Оренбург не первый город, где полиция использует подобные гольф-кары. С 2023 года администрации Ростова-на-Дону, Тулы и Абакана также закупали такие машины для патрулирования.

