Волонтеры из Химок передали гуманитарную помощь в приграничные районы

Активисты из Химок совершили очередную поездку в приграничные районы с гуманитарной миссией, сообщила пресс-служба городского округа.

Московский областной Молодежный парламент, член Ассоциации ветеранов СВО Максим Кураков и молодые активисты доставили необходимые грузы в полевой госпиталь и подразделения аэроразведки. Места назначения — приграничные территории Белгородской и Сумской областей.

Список переданных вещей впечатляет. Российские бойцы получили медикаменты и медицинское оборудование, средства гигиены, теплую одежду, инструменты, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Все это было собрано неравнодушными жителями Химок.

Участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО), лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин отметил, что медикаменты, оборудование, средства гигиены нужны военным на передовой.

«Такая поддержка спасает жизни и приближает нашу общую Победу. Спасибо каждому, кто не остаётся в стороне», — отметил он.

В Химках регулярно проводятся акции по сбору гуманитарной помощи. За все время жители города направили в зону СВО более 600 тонн грузов. Это огромный вклад, который высоко ценят те, кто сегодня находится на передовой.

К этой поездке присоединились не только химчане. В доставке груза участвовали представители «Молодой Гвардии Подмосковья» из разных округов области, а также их коллеги из «Молодой Гвардии» Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Химках прошел межмуниципальный педагогический слет.