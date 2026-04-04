«Боюсь смотреть в зеркало»: Айза рассказала о дисморфофобии, десятке пластик и сожалениях

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (GUF) Айза Анохина призналась, что на самом деле чувствует себя неуверенно и боится смотреть в зеркало, сообщает StarHit. В интервью на YouTube-канале «Ваня на диване» она рассказала, что врач диагностировал у нее дисморфофобию — психическое расстройство, при котором человек искаженно воспринимает свою внешность.

Айза считает, что причина расстройства — пропаганда западных маркетологов и навязанные Америкой стандарты красоты. Она стесняется носить открытую одежду из-за целлюлита, который вызывает у нее комплексы, хотя понимает, что для женщин это норма.

«Я считаю себя страшной. В зеркало вообще не смотрюсь. Увидеть меня можно только когда умываюсь или наношу крем. Для этого у меня есть маленькое зеркальце», — рассказала Анохина.

Айза сделала более десяти пластических операций, включая изменения груди, липосакцию и ринопластику. Сейчас, признается Анохина, она сожалеет об этом и испытывает психологические травмы и стыд. Айза призывает девушек с маленькой грудью не стремиться к большим размерам.

