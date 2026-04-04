Телеведущий Антон Комолов рассказал, как сложилась его карьера после отъезда Ольги Шелест

Известный теле- и радиоведущий Антон Комолов, чья карьера началась с внештатных репортажей на радио «Максимум», а пик пришелся на эпоху MTV Россия, сегодня продолжает работать в эфире. В одном из интервью он рассказал о пути от физико-математического лицея до эфиров и влиянии Ольги Шелест. Его цитаты приводит StarHit.

Тяга к творчеству взяла верх, когда Комолов в студенчества увлекся КВН и радио. Он работал внештатным корреспондентом на радио «Максимум», затем перешел на «Серебряный дождь», где начал вести собственные эфиры. На телевидение попал, отправив резюме на канал MTV Россия — и не прогадал.

Звездным периодом Комолова стали программы «Большое кино», Playstation и особенно «Утренний завод», который позже превратился в «Бодрое утро» в паре с Ольгой Шелест.

«Когда запускалось "Бодрое утро", я учился на четвертом или пятом курсе, и было бы странно, если бы я потом ехал на пары в Бауманку, одетый так же, как на эфире MTV. Преподаватели и так-то не очень меня понимали. А уж в таком наряде — тем более…» — отмечал Комолов.

В нулевых телеведущий вел No smoking show на «Маяке», работал на ТВС, «России», НТВ, «ТВ-3», РЕН-ТВ. В 2012 году у него появилась рубрика «"Я живу!" с Антоном Комоловым» в «Вечернем Урганте». Затем сотрудничал с СТС, «Пятницей!» и ТНТ.

Однако в 2022 году Ольга Шелест переехала в США, и совместные проекты стали невозможны — это заметно снизило активность ведущего на федеральных каналах.

Личная жизнь Антона складывалась непросто. Он был женат на женщине, с которой познакомился в Барселоне. В 2006 году у пары родился сын. В 2020 году Комолов признался, что давно развелся.

